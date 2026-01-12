Atelier L’Atelier de Lafleur Amiens
Atelier L’Atelier de Lafleur Amiens vendredi 20 février 2026.
Atelier L’Atelier de Lafleur
31 Rue Édouard David Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 14:30:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Lafleur vous donne rendez-vous pour une initiation à la manipulation de la marionnette à tringle et à fils.
Accompagnés par nos comédiens marionnettistes, venez vous essayer à cette pratique du 6ème art.
Atelier de 8 à 12 ans Maximum 8 participants Parents bienvenus à titre gracieux
31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr
English :
Lafleur invites you to an introduction to rod and string puppetry.
Accompanied by our puppeteers, come and try your hand at this 6th art.
Ages 8 to 12 Maximum 8 participants Parents welcome free of charge
