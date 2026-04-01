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Atelier “le béaba des graines” Médiathèque Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Atelier “le béaba des graines” Médiathèque Saint-Thégonnec Loc-Eguiner vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 17 Rue de la Gare

Ville : 29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Département : Finistère

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Atelier “le béaba des graines”

Médiathèque 17 Rue de la Gare Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-04-24 12:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Atelier ludique et scientifique autour du thème des graines (observation, identification, germination…) avec la fabrication de bombes de graines pour fleurir la commune.

Animation gratuite proposée en partenariat avec la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, dans le cadre du label Territoire Engagé pour la Nature de la commune.
Dès 4 ans.

Sur inscription au 02 98 78 45 69 afqp29@gmail.com   .

Médiathèque 17 Rue de la Gare Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69 

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English : Atelier “le béaba des graines”

L’événement Atelier “le béaba des graines” Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-03-28 par OT BAIE DE MORLAIX