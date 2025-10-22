Atelier Le Blason Martizay

mercredi 22 octobre 2025

Atelier Le Blason

14 place de l’église Martizay Indre

Début : Mercredi 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

2025-10-22

Le blason est l’ensemble des signes, des devises et des

ornements qui représentent ou caractérisent une famille, une

ville ou un État….Familles

Après avoir observé des blasons de familles et de villes, les participants à l’atelier en réaliseront un de leur choix. .

14 place de l’église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13

English :

The coat of arms is the set of signs, mottos and ornaments

ornaments that represent or characterize a family, a town

city or state….

German :

Das Wappen ist die Gesamtheit der Zeichen, Mottos und Orden, die

ornamente, die eine Familie, eine Stadt oder einen Ort repräsentieren oder charakterisieren

stadt oder einen Staat….

Italiano :

Lo stemma è l’insieme delle insegne, dei motti e degli ornamenti

ornamenti che rappresentano o caratterizzano una famiglia, una città o uno Stato

città o stato….

Espanol :

El escudo de armas es el conjunto de signos, lemas y ornamentos

ornamentos que representan o caracterizan a una familia, un pueblo

ciudad o estado….

L’événement Atelier Le Blason Martizay a été mis à jour le 2025-10-09 par Destination Brenne