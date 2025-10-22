Atelier Le Blason Martizay
Atelier Le Blason Martizay mercredi 22 octobre 2025.
Atelier Le Blason
14 place de l’église Martizay Indre
Début : Mercredi 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22 16:30:00
2025-10-22
Le blason est l’ensemble des signes, des devises et des
ornements qui représentent ou caractérisent une famille, une
ville ou un État….Familles
Après avoir observé des blasons de familles et de villes, les participants à l’atelier en réaliseront un de leur choix. .
14 place de l’église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13
English :
The coat of arms is the set of signs, mottos and ornaments
ornaments that represent or characterize a family, a town
city or state….
German :
Das Wappen ist die Gesamtheit der Zeichen, Mottos und Orden, die
ornamente, die eine Familie, eine Stadt oder einen Ort repräsentieren oder charakterisieren
stadt oder einen Staat….
Italiano :
Lo stemma è l’insieme delle insegne, dei motti e degli ornamenti
ornamenti che rappresentano o caratterizzano una famiglia, una città o uno Stato
città o stato….
Espanol :
El escudo de armas es el conjunto de signos, lemas y ornamentos
ornamentos que representan o caracterizan a una familia, un pueblo
ciudad o estado….
