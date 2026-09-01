ATELIER – LE CANAL ANIMÉ LE RÉSERVOIR Revel

Informations pratiques

Revel

ATELIER – LE CANAL ANIMÉ

LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Un atelier ludique pour les enfants à partir de 4 ans : découvrir l’histoire du canal du Midi en s’amusant.

Un atelier ludique pour les enfants à partir de 4 ans : découvrir l’histoire du canal du Midi en s’amusant. 3 .

LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 80 57 57 contact@lereservoir-canaldumidi.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun workshop for children ages 4 and up: discover the history of the Canal du Midi while having fun.

L’événement ATELIER – LE CANAL ANIMÉ Revel a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE