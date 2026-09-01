ATELIER – LE CANAL ANIMÉ LE RÉSERVOIR Revel
mercredi 30 septembre 2026 · LE RÉSERVOIR · Revel
Informations pratiques
Revel
ATELIER – LE CANAL ANIMÉ
LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Un atelier ludique pour les enfants à partir de 4 ans : découvrir l’histoire du canal du Midi en s’amusant.
Un atelier ludique pour les enfants à partir de 4 ans : découvrir l’histoire du canal du Midi en s’amusant. 3 .
LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 80 57 57 contact@lereservoir-canaldumidi.fr
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English :
A fun workshop for children ages 4 and up: discover the history of the Canal du Midi while having fun.
L’événement ATELIER – LE CANAL ANIMÉ Revel a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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