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AGENDA · Revel

ATELIER – LE CANAL ANIMÉ LE RÉSERVOIR Revel

mercredi 30 septembre 2026 · LE RÉSERVOIR · Revel

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
LE RÉSERVOIR
Adresse
1 Avenue Paul Riquet
Ville
31250 Revel
Département
Haute-Garonne
Tarif
3 3 3 Tarif enfant

Revel

ATELIER – LE CANAL ANIMÉ

LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

Un atelier ludique pour les enfants à partir de 4 ans : découvrir l’histoire du canal du Midi en s’amusant.
Un atelier ludique pour les enfants à partir de 4 ans : découvrir l’histoire du canal du Midi en s’amusant. 3  .

LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 80 57 57  contact@lereservoir-canaldumidi.fr

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English :

A fun workshop for children ages 4 and up: discover the history of the Canal du Midi while having fun.

L’événement ATELIER – LE CANAL ANIMÉ Revel a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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