Atelier le capteur de rêve du Mupop MuPop (Music Museum) Montluçon
Atelier le capteur de rêve du Mupop MuPop (Music Museum) Montluçon vendredi 10 avril 2026.
Atelier le capteur de rêve du Mupop
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-15 2026-04-17
Viens réaliser ton capteur de rêve spécial MuPoP et plonge dans une ambiance bohème ! Compose une décoration unique à suspendre, inspirée par l’esprit peace & love… et repars avec ta création 100 % personnalisée !
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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62
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English :
Come and create your very own MuPoP dream catcher and immerse yourself in a bohemian atmosphere! Create a unique hanging decoration inspired by the spirit of peace & love? and take home your 100% personalized creation!
L’événement Atelier le capteur de rêve du Mupop Montluçon a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme