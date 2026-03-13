Atelier le capteur de rêve du Mupop MuPop (Music Museum) Montluçon

Atelier le capteur de rêve du Mupop

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-15 2026-04-17

Viens réaliser ton capteur de rêve spécial MuPoP et plonge dans une ambiance bohème ! Compose une décoration unique à suspendre, inspirée par l’esprit peace & love… et repars avec ta création 100 % personnalisée !

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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62

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English :

Come and create your very own MuPoP dream catcher and immerse yourself in a bohemian atmosphere! Create a unique hanging decoration inspired by the spirit of peace & love? and take home your 100% personalized creation!

L’événement Atelier le capteur de rêve du Mupop Montluçon a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme