Atelier Le carnaval des masques

rue du Château Saché Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 9 EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 11:00:00

fin : 2026-02-20 12:00:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-27

Tu aimes le carnaval ? Mets ton plus beau déguisement et viens décorer ton masque et défiler en musique, comme au bal de l’Opéra ! Durée 1h

rue du Château Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50 museebalzac@departement-touraine.fr

English :

Do you love carnival? Put on your best disguise and come decorate your mask and parade to music, just like at the Opera Ball! Duration: 1 hour

L’événement Atelier Le carnaval des masques Saché a été mis à jour le 2026-01-26 par Conseil Départemental 37