Atelier Le carnaval des masques Saché vendredi 20 février 2026.

rue du Château Saché Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 9 EUR
Tarif enfant

Début : 2026-02-20 11:00:00
fin : 2026-02-20 12:00:00

2026-02-20 2026-02-27

Tu aimes le carnaval ? Mets ton plus beau déguisement et viens décorer ton masque et défiler en musique, comme au bal de l'Opéra ! Durée 1h
rue du Château Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50  museebalzac@departement-touraine.fr

English :

Do you love carnival? Put on your best disguise and come decorate your mask and parade to music, just like at the Opera Ball! Duration: 1 hour

