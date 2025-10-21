Atelier Le carré pour la biodiversité en automne Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Atelier Le carré pour la biodiversité en automne

Médiathèque l'Anima Saint-Martin-de-Seignanx mardi 21 octobre 2025.

Médiathèque l'Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Gratuit

2025-10-21

2025-10-21

2025-10-21

En laissant un carré de végétation à l’état naturel jusqu’à la fin de l’été (sans coupe, ni engrais, ni pesticide), les participants peuvent alors observer les espèces végétales et animales qui s’y développent. C’est un véritable support pédagogique d’observation et d’investigation scientifique, permettant de comprendre le monde vivant, sa diversité, ses besoins et fonctionnements et ainsi participer à le préserver !

Animé par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, CPIE Seignanx Adour.

Ce programme national est un observatoire local de la biodiversité favorisant l’implication citoyenne dans l’amélioration de la connaissance et la préservation de la biodiversité ordinaire

Tout public (Enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte)

Durée 1h30

Places limitées, sur réservation.

RDV à 15h. Durée 1h30. .

Médiathèque l'Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96

