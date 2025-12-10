Atelier Le chant qui relie Mont

Atelier Le chant qui relie Mont samedi 20 décembre 2025.

19 rue du Vieux Mont Mont Pyrénées-Atlantiques

Atelier pour les femmes enceintes et mamans avec enfant jusqu’à 18 mois, avec Amanda musicothérapeute.   .

19 rue du Vieux Mont Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 92 64 57  lamontgolfiere.asso@gmail.com

