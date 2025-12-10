Atelier Le chant qui relie Mont
Atelier Le chant qui relie Mont samedi 20 décembre 2025.
Atelier Le chant qui relie
19 rue du Vieux Mont Mont Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Atelier pour les femmes enceintes et mamans avec enfant jusqu’à 18 mois, avec Amanda musicothérapeute. .
19 rue du Vieux Mont Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 92 64 57 lamontgolfiere.asso@gmail.com
English : Atelier Le chant qui relie
L’événement Atelier Le chant qui relie Mont a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Coeur de Béarn