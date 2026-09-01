Atelier le chantier d’intérieur JEP 2026 Théâtre de Lunéville Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Atelier le chantier d’intérieur JEP 2026

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Bienvenus au chantier d’intérieur, un espace de jeu immersif où les enfants deviennent de véritables apprentis bâtisseurs ! On y construit, on assemble, on transporte, on coopère avec la même énergie qu’un chantier.Enfants

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Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 70

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English :

Welcome to the Indoor Construction Site, an immersive play area where kids become real apprentice builders! Here, they build, assemble, transport, and work together with the same energy as on a real construction site.

L’événement Atelier le chantier d’intérieur JEP 2026 Lunéville a été mis à jour le 2026-09-03 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS