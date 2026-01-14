Atelier Le château en musique sons et instruments du passé Orschwiller

Atelier Le château en musique sons et instruments du passé

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Un atelier original, entre histoire et musique, pour découvrir en famille les sons et instruments du passé.

Venez découvrir les instruments présents dans les décors du château, son archéologie, et les archives. Nous vous proposons de parcourir votre château préféré en mettant un coup de projecteur sur son instrumentarium historique et ornemental. Des reproductions fidèles de ces instruments vous seront présentées. Peut-être aurez-vous même l’occasion d’en faire résonner quelques notes ! .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

English :

An original workshop, combining history and music, for the whole family to discover the sounds and instruments of the past.

