Atelier Le cinéma d'animation Pôle culturel de Narrosse Narrosse samedi 18 octobre 2025.

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Avec Killian, de l’association Du Cinéma plein mon cartable , réalisez de courtes vidéos dessins animés, pixilation, animation en volume, papiers découpés. Dès 8 ans. .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

