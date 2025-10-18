Atelier Le cinéma d’animation Pôle culturel de Narrosse Narrosse
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Avec Killian, de l’association Du Cinéma plein mon cartable , réalisez de courtes vidéos dessins animés, pixilation, animation en volume, papiers découpés. Dès 8 ans. .
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
