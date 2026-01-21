Atelier Le club des petits philosophes Médiathèque de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Atelier Le club des petits philosophes

Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 11:00:00

fin : 2026-02-18 12:30:00

Date(s) :

2026-01-21 2026-02-04 2026-02-18 2026-03-04

Le réseau des médiathèques propose des ateliers de philosophie destinés aux enfants entre 8 et 12 ans.

.

Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 34 82 mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The mediatheque network offers philosophy workshops for children aged 8 to 12.

L’événement Atelier Le club des petits philosophes Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc