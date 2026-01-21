Atelier Le club des petits philosophes Médiathèque de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
Atelier Le club des petits philosophes
Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-01-21 11:00:00
fin : 2026-02-18 12:30:00
2026-01-21 2026-02-04 2026-02-18 2026-03-04
Le réseau des médiathèques propose des ateliers de philosophie destinés aux enfants entre 8 et 12 ans.
Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 34 82 mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr
English :
The mediatheque network offers philosophy workshops for children aged 8 to 12.
