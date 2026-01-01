Atelier Le club des petits philosophes Rue du Mont Blanc Les Houches
Atelier Le club des petits philosophes
Rue du Mont Blanc Médiathèque des Houches Les Houches Haute-Savoie
Le réseau des médiathèques propose des ateliers de philosophie destinés aux enfants entre 8 et 12 ans.
Rue du Mont Blanc Médiathèque des Houches Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 65 08 biblioleshouches@cc-valleedechamonixmb.fr
English :
The mediatheque network offers philosophy workshops for children aged 8 to 12.
