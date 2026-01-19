Atelier Le club des petits philosophes Médiathèque de Servoz Servoz

Atelier Le club des petits philosophes

Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

2026-02-14

Le réseau des médiathèques propose des ateliers de philosophie destinés aux enfants entre 8 et 12 ans.

Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57 biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr

English :

The mediatheque network offers philosophy workshops for children aged 8 to 12.

