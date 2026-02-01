Atelier le Cognac dans le cinéma | Sites remarquables du goût rue Aimé Richard Segonzac
rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-08 10:15:00
fin : 2026-02-08 11:15:00
2026-02-08
Les anciens élèves de l’Université des Eaux de Vie de Segonzac, vous proposeront de découvrir des cocktails issus de films et séries cultes à base de différents spiritueux charentais.
rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 84 85 04 srgcognac@gmail.com
English : Cognac in cinema workshop | Sites remarquables du goût
Alumni of the Université des Eaux de Vie in Segonzac will be on hand to present cocktails from cult films and TV series, using a range of Charentais spirits.
