Atelier le compostage, comment ça marche ? ZAC de la Chaussée Pornic

Atelier le compostage, comment ça marche ?

ZAC de la Chaussée 2 rue du Dr Ange Guépin Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 14:00:00

fin : 2026-06-05 15:00:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-06-05 2026-07-10 2026-08-07 2026-10-02

L’agglomération Pornic agglo Pays de Retz propose cette animation courte et gratuite d’une heure pour vous initier à la pratique du compostage et au recyclage de vos déchets de cuisine et du jardin

Qu’est-ce que je peux mettre dans mon composteur ? Comment obtenir un bon compost ? Comment l’utiliser ? Découvrez les règles d’or du compostage et trouvez les réponses à toutes vos questions du quotidien !

ZAC de la Chaussée 2 rue du Dr Ange Guépin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 28 10 environnement@pornicagglo.fr

English :

The Pornic agglomeration Pays de Retz is offering this short, free one-hour event to introduce you to composting and recycling your kitchen and garden waste

