Atelier le consentement, ces limites invisibles et essentielles Place Osburg Velars-sur-Ouche

Informations pratiques

Velars-sur-Ouche

Atelier le consentement, ces limites invisibles et essentielles

Place Osburg Maison de santé et de bien être Velars-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 19:00:00

fin : 2026-09-10 20:30:00

Date(s) :

2026-09-10

Tous concernés !

Pour soi, pour nos relations, pour la transmission aux enfants. Entre adultes, entre enfants et d’adulte à enfant. Ce sujet est primordial aujourd’hui, dans un monde où nous avons à construire des relations harmonieuses et sécuritaires. Le consentement vient questionner la place de chacun, le respect du corps mais bien au-delà cette soirée questionne tous nos automatismes subtils et aimants. Oui, car le consentement n’est pas que la transgression affirmée du corps c’est également l’intrusion psychique, l’objetisation du lien par automatisme et parfois même en pensant bien faire.

Demandons-nous toujours l’autorisation à l’autre ? Doit-on toujours le demander dans des situations médicales, ou sécuritaires par exemple ? Posons-nous et respectons-nous nos propres limites ? Autant de questions que nous soulèverons autour d’une réflexion aujourd’hui citoyenne et essentielle.

Notre monde change, les défis également, en parler c’est déjà agir. .

Place Osburg Maison de santé et de bien être Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 60 81 78 contact@reveilr.fr

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English : Atelier le consentement, ces limites invisibles et essentielles

L’événement Atelier le consentement, ces limites invisibles et essentielles Velars-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Ouche et Montagne