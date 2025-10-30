Atelier le cuir CDMA Égletons

Atelier le cuir CDMA Égletons jeudi 30 octobre 2025.

Atelier le cuir

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Venez fabriquer un bracelet ou une bourse à l’aide d’un outillage adapté

7€ / A partir de 7 ans

Réservation obligatoire au 05 55 93 29 66 .

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66

English : Atelier le cuir

German : Atelier le cuir

Italiano :

Espanol : Atelier le cuir

L’événement Atelier le cuir Égletons a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières