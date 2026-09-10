Atelier – Le fil de l’Histoire : à la rencontre des textiles préhistoriques Maison du Grand Site Solutré-Pouilly

Informations pratiques

Solutré-Pouilly

Atelier – Le fil de l’Histoire : à la rencontre des textiles préhistoriques

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 14:00:00

fin : 2026-10-27 15:30:00

Date(s) :

2026-10-27

Venez vous initier au tissage et découvrir de nombreuses fibres textiles et leurs utilisations. Lin, chanvre, laine ou liber de tilleul servaient à la fabrication de cordes, de fils, de tissus, de nattes, de paniers ou de filets de pêche.

Vous apprendrez à fabriquer un fil puis à tisser un petit morceau de tissu sur un métier simple, que vous pourrez emporter avec vous !

À partir de 8 ans, enfant accompagné d’un adulte. .

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Atelier – Le fil de l’Histoire : à la rencontre des textiles préhistoriques

L’événement Atelier – Le fil de l’Histoire : à la rencontre des textiles préhistoriques Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison du Grand Site