Atelier – Le fil de l’Histoire : à la rencontre des textiles préhistoriques Maison du Grand Site Solutré-Pouilly
mardi 27 octobre 2026 · Maison du Grand Site · Solutré-Pouilly
Informations pratiques
Solutré-Pouilly
Atelier – Le fil de l’Histoire : à la rencontre des textiles préhistoriques
Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:00:00
fin : 2026-10-27 15:30:00
Date(s) :
2026-10-27
Venez vous initier au tissage et découvrir de nombreuses fibres textiles et leurs utilisations. Lin, chanvre, laine ou liber de tilleul servaient à la fabrication de cordes, de fils, de tissus, de nattes, de paniers ou de filets de pêche.
Vous apprendrez à fabriquer un fil puis à tisser un petit morceau de tissu sur un métier simple, que vous pourrez emporter avec vous !
À partir de 8 ans, enfant accompagné d’un adulte. .
Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Atelier – Le fil de l’Histoire : à la rencontre des textiles préhistoriques
L’événement Atelier – Le fil de l’Histoire : à la rencontre des textiles préhistoriques Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison du Grand Site
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