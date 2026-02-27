Atelier Le fil et le trait Ussel

Atelier Le fil et le trait

Rue de la Civadière Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-03-03 2026-03-05 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-17 2026-03-19 2026-03-24 2026-03-26 2026-03-31 2026-04-02 2026-04-07 2026-04-09 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-28 2026-04-30 2026-05-05 2026-05-07

L’atelier ” le fil et le trait” propose un espace de création libre et collaboratif, ouvert à

tous.

Dessin, peinture, ou autres pratiques artistiques permettent à chacun d’exprimer sa créativité, d’échanger et de s’inspirer des autres.

Un temps est également consacré aux arts du fil tricot, crochet, broderie, macramé…

Ces techniques diverses sont abordées dans un esprit de convivialité et de transmission intergénérationnelle.

Débutants ou confirmés, venez avec vos idées !

Sur inscription, gratuit .

Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 25 53 evs.lacivadiere@ussel19.fr

