Atelier Le geste et l’image Médithèque du Mix Mourenx
Atelier Le geste et l’image Médithèque du Mix Mourenx mercredi 29 juillet 2026.
Mourenx
Atelier Le geste et l’image
Médithèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 16:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Atelier photo autour du portrait et de l’architecture avec le Club de photo de Mourenx. .
Médithèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 80 contact@lemix.fr
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English : Atelier Le geste et l’image
L’événement Atelier Le geste et l’image Mourenx a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn
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