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Atelier Le geste et l’image Médithèque du Mix Mourenx

Atelier Le geste et l’image Médithèque du Mix Mourenx

Atelier Le geste et l’image Médithèque du Mix Mourenx mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Médithèque du Mix

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Mourenx

Atelier Le geste et l’image

Médithèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Atelier photo autour du portrait et de l’architecture avec le Club de photo de Mourenx.   .

Médithèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 80  contact@lemix.fr

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English : Atelier Le geste et l’image

L’événement Atelier Le geste et l’image Mourenx a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn

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