Atelier Le Havre sous les étoiles Pôle Simone Veil Le Havre vendredi 26 septembre 2025.

Cette séance d’initiation permettra à l’observateur de se familiariser avec les astres visibles dans le ciel des villes et des campagnes et plus particulièrement dans le ciel du Havre. Puis, partant de la surface de la Terre pour aller jusqu’aux confins de l’Univers, un astronome vous transportera dans un voyage inoubliable où les découvertes seront nombreuses et inattendues.

intervenant Sébastien Fontaine (Cité des sciences et de l’industrie)

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

À partir de 6 ans Durée 45 min

3 séances à 10h / 14h / 16h

Sur réservation .

Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

