Atelier Le Héros aux mille et un visage avec Dany Albiach Loisirs Séjours Côte d’Azur Nice

Atelier Le Héros aux mille et un visage avec Dany Albiach Loisirs Séjours Côte d’Azur Nice lundi 18 août 2025.

Atelier Le Héros aux mille et un visage avec Dany Albiach 18 – 29 août Loisirs Séjours Côte d’Azur Alpes-Maritimes

Atelier à destination des bénéficiaires de LSCA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-18T10:00:00 – 2025-08-18T11:00:00

Fin : 2025-08-29T10:00:00 – 2025-08-29T11:00:00

En écho avec Le Héros aux mille et un visages de Joseph Campbell, qui propose un schéma narratif archétypal du voyage du héros, les participants créeront leur propre mythe. A travers différents mé- diums libres (écriture, dessin, collages etc) ils auront à imaginer leur personnage et son voyage initia- tique, avec les épreuves et les monstres qui le parceme, sous la forme d’une petite histoire illustré.

Une banque d’image comprenant des mythes insolites, des monstres étranges mais aussi leurs propres héros d’aujourd’hui (dessin animés, jeux vidéos etc…), pourra déployer leur imagination et leur créativité en leur offrant un cadre propisce, tout en les sensibilisants de façon ludique à la mytho- logie.

Ils pourront aussi ramener quelques photos de leur famille et d’eux mêmes afin de les incorporer dans leur récit. Il y coéxistera alors leur quotidien et les mythes anciens, soulignant l’importance de leur propre vécu en le faisant intervenir dans un récit héroïque.

Un ensemble de petits jeux, comme par exemple le cadavre exquis en dessin ou en texte, des tirages au sort avec des associations d’images, mais aussi des expérimentations d’art plastique pourront les stimuler et les inspirer.

Par la suite les participants réaliseront un codex ou parchemin simple, sur lequel ils pourront déployer leur aventure dans un ordre chronologique. Cela peut être l’occasion pour eux d’apprendre à vieillir du papier ou à teindre du tissu et de réaliser une édition rudimentaire.

De plus, ayant déjà une expérience dans la transmission lors d’ateliers et en tant que moniteur de sérigraphie à la Villa Arson, je suis ouvert à faire découvrir cette technique d’impression aux participants. Si les conditions le permettent, je pourrai amener le matériel nécessaire.

Loisirs Séjours Côte d’Azur 5 ter avenue de la République 06300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Été culturel

© Dany Albiach