Atelier Le lapin de Pâques Bibliothèque des Valmeux Vernon

Atelier Le lapin de Pâques

Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 15:30:00

Date(s) :

2026-04-15

A poser sur la table ou a suspendre, le ventre de cet adorable lapin permettra d’y cacher un délicieux chocolat. .

Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 11 57 annexemediatheque.vernon@sna27.fr

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English : Atelier Le lapin de Pâques

L’événement Atelier Le lapin de Pâques Vernon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération