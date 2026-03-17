Atelier Le lapin de Pâques Bibliothèque des Valmeux Vernon
Atelier Le lapin de Pâques Bibliothèque des Valmeux Vernon mercredi 15 avril 2026.
Atelier Le lapin de Pâques
Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 15:30:00
Date(s) :
2026-04-15
A poser sur la table ou a suspendre, le ventre de cet adorable lapin permettra d’y cacher un délicieux chocolat. .
Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 11 57 annexemediatheque.vernon@sna27.fr
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English : Atelier Le lapin de Pâques
L’événement Atelier Le lapin de Pâques Vernon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération