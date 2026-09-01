AGENDA · Mont
Atelier : Le MAM’Apéro Mont
jeudi 24 septembre 2026 · Mont
Informations pratiques
Mont
Atelier : Le MAM’Apéro
19 rue du Vieux Mont Mont Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24 20:30:00
Date(s) :
2026-09-24
Pour les mamans et futures mamans avec Manue. .
19 rue du Vieux Mont Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 92 64 57 lamontgolfiere.asso@gmail.com
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English : Atelier : Le MAM’Apéro
L’événement Atelier : Le MAM’Apéro Mont a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn
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