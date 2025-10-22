[ATELIER] Le mercredi des enfants CAUTERETS Cauterets

Ateliers de découverte du Parc national et de sa faune

Dès 6 ans

Animation gratuite Sans inscription

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

English :

Workshops to discover the National Park and its wildlife

Ages 6 and up

Free activity No registration required

German :

Workshops zur Entdeckung des Nationalparks und seiner Tierwelt

Ab 6 Jahren

Kostenlose Animation Ohne Anmeldung

Italiano :

Laboratori per scoprire il Parco Nazionale e la sua fauna selvatica

Dai 6 anni in su

Attività gratuita Non è richiesta la registrazione

Espanol :

Talleres para descubrir el Parque Nacional y su fauna

A partir de 6 años

Actividad gratuita No es necesario inscribirse

