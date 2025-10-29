[ATELIER] Le mercredi des enfants CAUTERETS Cauterets
[ATELIER] Le mercredi des enfants CAUTERETS Cauterets mercredi 29 octobre 2025.
[ATELIER] Le mercredi des enfants
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-29 10:00:00
fin : 2025-10-29 12:00:00
2025-10-29
Ateliers de découverte du Parc national et de sa faune
Dès 6 ans
Animation gratuite Sans inscription
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56
English :
Workshops to discover the National Park and its wildlife
Ages 6 and up
Free activity No registration required
German :
Workshops zur Entdeckung des Nationalparks und seiner Tierwelt
Ab 6 Jahren
Kostenlose Animation Ohne Anmeldung
Italiano :
Laboratori per scoprire il Parco Nazionale e la sua fauna selvatica
Dai 6 anni in su
Attività gratuita Non è richiesta la registrazione
Espanol :
Talleres para descubrir el Parque Nacional y su fauna
A partir de 6 años
Actividad gratuita No es necesario inscribirse
