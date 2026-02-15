Atelier, Le monde végétal de Séraphine de Senlis La Distylerie Luçon

Atelier, Le monde végétal de Séraphine de Senlis

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 16:30:00

fin : 2026-04-24 17:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Un atelier créatif haut en couleurs pour petits et grands !

Inspirez-vous des œuvres de Séraphine de Senlis pour dessiner ou peindre vos propres compositions florales et végétales.

Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.

Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés.

.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A colorful creative workshop for young and old!

L’événement Atelier, Le monde végétal de Séraphine de Senlis Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud