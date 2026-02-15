Atelier, Le monde végétal de Séraphine de Senlis La Distylerie Luçon
Atelier, Le monde végétal de Séraphine de Senlis La Distylerie Luçon vendredi 24 avril 2026.
Atelier, Le monde végétal de Séraphine de Senlis
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 16:30:00
fin : 2026-04-24 17:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Un atelier créatif haut en couleurs pour petits et grands !
Inspirez-vous des œuvres de Séraphine de Senlis pour dessiner ou peindre vos propres compositions florales et végétales.
Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.
Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
A colorful creative workshop for young and old!
