Atelier Le MuseoThéâtre

Vendredi 20 février 2026 à partir de 15h.

Mardi 24 février 2026 à partir de 15h. Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 15:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-24

Rendez-vous au Musée des Enfants Préau des Accoules avec un atelier créatif pour le jeune public.Enfants

Viens créer ton petit théâtre avec des figurines représentant les personnages de l’exposition et toi-même !

Tu pourras ainsi te mettre en scène avec eux et inventer tes propres histoires.



• Enfants à partir de 5 ans

• Durée 1h15

• Sur inscription au 04 13 94 83 85 ou resa-preaudesaccoules@marseille.fr .

Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Musée des Enfants Préau des Accoules for a creative workshop for young visitors.

L’événement Atelier Le MuseoThéâtre Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-23 par Ville de Marseille