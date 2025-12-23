Atelier Le nez au milieu du paysage, Le Dôme Caen

Atelier Le nez au milieu du paysage

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

Date(s) :

2026-02-11

L’odorat est un sens discret, souvent négligé dans nos sociétés saturées d’images et de sons. Pourtant, il façonne nos émotions, nos souvenirs et notre rapport au monde. Cet atelier vous invite à lui redonner toute sa place !

L’odorat est un sens discret, souvent négligé dans nos sociétés saturées d’images et de sons. Pourtant, il façonne nos émotions, nos souvenirs et notre rapport au monde. Cet atelier vous invite à lui redonner toute sa place !

En compagnie de Maryse Delaunay, chercheuse au Laboratoire de Psychologie de Caen Normandie (LPCN), vous apprendrez à identifier et nommer des odeurs à partir de flacons sensoriels, à enrichir votre vocabulaire olfactif, puis à arpenter les paysages pour en dresser une cartographie participative des odeurs.

Cette expérience collective s’inscrit dans un programme de recherche participative sur l’olfaction, mené avec le LPCN et ATMO Normandie. Ensemble, nous explorerons comment décrire et partager nos perceptions olfactives, pour mieux comprendre les paysages invisibles qui composent notre quotidien. .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Le nez au milieu du paysage

Smell is a discreet sense, often neglected in our image- and sound-saturated societies. Yet it shapes our emotions, our memories and our relationship with the world. This workshop invites you to give it back its rightful place!

L’événement Atelier Le nez au milieu du paysage Caen a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Caen la Mer