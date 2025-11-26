Atelier | Le portrait Médiathèque municipale Lalinde
Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne
Début : 2025-11-26 15:30:00
fin : 2025-11-26 16:30:00
2025-11-26
La médiathèque vous propose une atelier sur le portrait.
Accessible aux adultes et enfants dès 6 ans.
Places limitées sur inscription. .
Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr
L'événement Atelier | Le portrait Lalinde a été mis à jour le 2025-11-14