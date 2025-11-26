Atelier | Le portrait Médiathèque municipale Lalinde

Atelier | Le portrait

Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 15:30:00

fin : 2025-11-26 16:30:00

Date(s) :

2025-11-26

La médiathèque vous propose une atelier sur le portrait.

Accessible aux adultes et enfants dès 6 ans.

Places limitées sur inscription. .

Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr

