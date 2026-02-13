ATELIER- le PROMPTING ou comment dialoguer efficacement avec une intelligence artificielle !, Maison du numérique Rue Gabriel Péri, 02430 Gauchy, Gauchy

ATELIER- le PROMPTING ou comment dialoguer efficacement avec une intelligence artificielle ! Vendredi 3 avril, 14h30 Maison du numérique Rue Gabriel Péri, 02430 Gauchy Aisne

Sur inscription – maximum 12 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T14:30:00+02:00 – 2026-04-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-03T14:30:00+02:00 – 2026-04-03T16:00:00+02:00

Maison du numérique Rue Gabriel Péri, 02430 Gauchy Rue Gabriel Péri, 02430 Gauchy Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323402007 »}]

Lors de cet atelier, au travers de divers techniques (méthodes et astuces), nous vous expliquerons comment les IA fonctionnent et comment obtenir les meilleurs résultats en un minimum de temps.