Atelier : Le quartier imaginaire CIAP – Ancien collège Montauban

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Atelier créatif « Le quartier imaginaire »

Rendez-vous dans la cour de l’Ancien Collège (25 allée de l’Empereur) pour réinventer ensemble le quartier Chambord.

À partir de clichés en noir et blanc du photographe Arnaud Chochon, découpages, collages et coloriages permettront de créer un quartier imaginaire, fantastique et surréaliste.

Une activité créative, gratuite et sans réservation, pour tous les publics. Et en prime : exposition des créations dans la cour !

CIAP – Ancien collège 25 allée de l’empereur, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 63 03 50 http://www.ciap.montauban.com L’ancien collège des Jésuites, édifié à la fin du XVIIe siècle, abrite depuis 2008 le Centre du patrimoine de la ville de Montauban, l’office de tourisme, la Direction du développement culturel et le Conservatoire de danse. Transports à proximité. Présence de parkings. Ascenseur.

©CIAP