Atelier Le Relais petite enfance Maison de L’enfance Château-Chinon (Ville)
Atelier Le Relais petite enfance Maison de L’enfance Château-Chinon (Ville) mardi 31 mars 2026.
Atelier Le Relais petite enfance
Maison de L’enfance Le bourg Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 08:45:00
fin : 2026-04-28 11:30:00
Date(s) :
2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28
Tous les mardis, de nombreuses activités accueillent les assistantes maternelles, les parents et les enfants entre 0 et 6 ans.
31 Mars Atelier créatif Pâques
07 Avril Atelier lecture C.C.Condorcet (9h45)
14 Avril Atelier collage Printemps
21 Avril Atelier Transvasement (semoule)
28 Avril Atelier motricité .
Maison de L’enfance Le bourg Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 85 10 95 rpe.Cshm@gmail.com
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English : Atelier Le Relais petite enfance
L’événement Atelier Le Relais petite enfance Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs