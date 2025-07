Atelier le saule pour vanner ensemble Muttersholtz

Atelier le saule pour vanner ensemble

35 Enwihr Muttersholtz Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-15 2025-11-16

Week-end à la Maison de la Nature sur le thème de la vannerie

Profitez d’un week-end pour apprendre l’art de la fabrication de panier en saule. Vous pourrez récolter la matière première et ensuite confectionner votre panier à la manière d’antan.

Repas du samedi soir compris, possibilité d’hébergement moyennant un supplément, pique-nique du dimanche midi à prévoir. .

35 Enwihr Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org

English :

Weekend at the Maison de la Nature on the theme of basketry

German :

Wochenende im Haus der Natur zum Thema Korbflechten

Italiano :

Weekend alla Maison de la Nature sul tema della cesteria

Espanol :

Fin de semana en la Maison de la Nature sobre el tema de la cestería

