Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Atelier : construis une voûte d’ogive

À l’aide d’une maquette, reproduis cet élément emblématique et indispensable de la cathédrale : la voûte d’ogive.

Petits et grands sont invités à se glisser dans la peau des bâtisseurs du Moyen Âge… et à s’affronter dans un duel de rapidité !

Place du Chapitre Place du Chapitre, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Située dans le cœur historique, entre le musée du vieux Nîmes et la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, la place du Chapitre possède une fontaine monumentale en escalier.

© Ville de Nîmes