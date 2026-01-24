Atelier Le secret des dinosaures Montmorillon
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Atelier pour les 6/8 ans pour appréhender le métier de paléontologue et découvrir l’état des connaissances scientifiques dans le domaine des dinosaures. Que savons-nous exactement sur eux ? Combien étaient-ils ? Y avait-il des dinosaures en France ? A quoi ressemblaient ils ?
En partenariat avec l’Espace Mendès France dans le cadre de La science se livre
Gratuit Sur inscription au 05 49 91 78 09 .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
