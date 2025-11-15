Atelier Le secret d’une bonne tisane Cahors

Atelier Le secret d’une bonne tisane

792 Rue Émile Zola Cahors Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

L’automne est installé, saison idéale pour savourer des tisanes !

Zoom sur les bienfaits de la nature dont les artistes Sally Davies et Jeffery Stride (exposition temporaire Sally Davies Jeffery Stride, une vie au fil du Lot) s’inspirent tant.

Découvrez avec Cécile Combalbert, créatrice d’infusions, plantes locales, séchage, dégustation et créez votre tisane.

792 Rue Émile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88

English :

Autumn is here, the perfect time to enjoy herbal teas!

Zoom in on the benefits of nature that artists Sally Davies and Jeffery Stride (temporary exhibition Sally Davies Jeffery Stride, a life along the Lot) draw so much inspiration from.

With Cécile Combalbert, infusion creator, discover local plants, drying, tasting and creating your own herbal tea.

German :

Der Herbst ist da die ideale Jahreszeit, um Kräutertees zu genießen!

Die Künstler Sally Davies und Jeffery Stride (Sonderausstellung Sally Davies Jeffery Stride, ein Leben am Fluss Lot) lassen sich von der wohltuenden Wirkung der Natur inspirieren.

Entdecken Sie mit Cécile Combalbert, der Schöpferin von Kräutertees, lokale Pflanzen, Trocknung, Verkostung und kreieren Sie Ihren eigenen Kräutertee.

Italiano :

È arrivato l’autunno, il momento perfetto per gustare le tisane!

Approfondite i benefici della natura a cui gli artisti Sally Davies e Jeffery Stride (mostra temporanea Sally Davies Jeffery Stride, una vita lungo il Lot) si ispirano tanto.

Con Cécile Combalbert, designer di infusi, scoprite le piante locali, essiccate, degustate e create la vostra tisana.

Espanol :

El otoño ya está aquí, ¡la época perfecta para disfrutar de infusiones!

Acérquese a los beneficios de la naturaleza en los que tanto se inspiran los artistas Sally Davies y Jeffery Stride (exposición temporal Sally Davies Jeffery Stride, una vida a lo largo del Lot).

Con Cécile Combalbert, diseñadora de infusiones, descubra las plantas locales, el secado, la degustación y la creación de su propia tisana.

