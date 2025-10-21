Atelier « Le sel du bout des doigts » Saveurs d’octobre Place Adèle Pichon Batz-sur-Mer

Atelier « Le sel du bout des doigts » Saveurs d’octobre

Place Adèle Pichon Musée des Marais Salants Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-10-21 16:00:00

fin : 2025-10-23 16:40:00

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire le Musée des marais salants vous propose un atelier « Le sel du bout des doigts ».

Touchez, sentez, devinez, le tout les yeux bandés. Alors sel ou pas sel ? Répondez à la question, et cela finira en dégustation !

Informations et réservations

Animation famille, comprise dans le billet d’entrée du musée. Sur réservation, à partir de 6 ans.

Réservation au 02 40 23 82 79 ou par mail.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire ! C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise. .

Place Adèle Pichon Musée des Marais Salants Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr

