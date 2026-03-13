Atelier Le Studio des animaux de Pâques MuPop (Music Museum) Montluçon
Atelier Le Studio des animaux de Pâques MuPop (Music Museum) Montluçon jeudi 9 avril 2026.
Atelier Le Studio des animaux de Pâques
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 10:30:00
fin : 2026-04-17 11:30:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-14 2026-04-17
Et si un simple CD se transformait en animal de Pâques ? Lors de cet atelier créatif, les enfants vont donner vie à d’adorables créatures printanières à partir d’un CD vierge, avec des couleurs, des formes rigolotes et une bonne dose d’imagination !
.
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What if a simple CD could be transformed into an Easter animal? In this creative workshop, children will create adorable springtime creatures from a blank CD, using color, fun shapes and a healthy dose of imagination!
L’événement Atelier Le Studio des animaux de Pâques Montluçon a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme