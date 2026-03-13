Atelier Le Studio des animaux de Pâques MuPop (Music Museum) Montluçon

Atelier Le Studio des animaux de Pâques

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 10:30:00

fin : 2026-04-17 11:30:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-14 2026-04-17

Et si un simple CD se transformait en animal de Pâques ? Lors de cet atelier créatif, les enfants vont donner vie à d’adorables créatures printanières à partir d’un CD vierge, avec des couleurs, des formes rigolotes et une bonne dose d’imagination !

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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62

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English :

What if a simple CD could be transformed into an Easter animal? In this creative workshop, children will create adorable springtime creatures from a blank CD, using color, fun shapes and a healthy dose of imagination!

L’événement Atelier Le Studio des animaux de Pâques Montluçon a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme