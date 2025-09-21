Atelier : le temps qui ne passe pas Musée d’art et d’histoire Cholet

Atelier : le temps qui ne passe pas Musée d’art et d’histoire Cholet dimanche 21 septembre 2025.

Atelier : le temps qui ne passe pas Dimanche 21 septembre, 14h30 Musée d’art et d’histoire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Atelier animé par l’artiste Julien Gorgeart autour de vos photos de familles.

Ces photographies, empreintes de souvenirs, sont des éléments fondateurs de notre histoire. L’objectif de cet atelier est de se réapproprier ces instantanés à travers la peinture en leur donnant une nouvelle forme. Les personnes participant réaliseront une peinture format A3 à partir de leur photo. Chaque geste, chaque couleur posée sera une façon de redécouvrir et réécrire l’histoire de famille à travers leurs yeux.

Merci de venir avec une photo de famille ! (possibilité de l’apporter au format numérique sur clef USB)

Famille avec enfant(s) à partir de 5 ans

Présence d’un adulte obligatoire durant toute la durée de l’animation.

Musée d’art et d’histoire 27 Avenue de l’Abreuvoir, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 0272772322 https://collections-musees.cholet.fr La Galerie d’Histoire retrace principalement les Guerres de Vendée qui, de 1793 à 1796, opposèrent les armées Catholiques et Royales aux forces Républicaines. Se détache particulièrement la Salle des Généraux Vendéens. Les diverses victoires, la Défaite de Cholet (17 octobre 1793) puis la Virée de Galerne, et plus tard, les soulèvements de 1815, et l’odyssée de la duchesse de Berry sont évoqués par des tableaux, des armes, des documents, des drapeaux. La galerie d’Art propose un choix d’œuvres du XVIIIe et du XIXe siècles, illustrant les thèmes mythologiques, historiques, religieux, le paysage, ou le portrait. La peinture du XXe siècle propose un panorama de l’abstraction géométrique, depuis le Cubisme jusqu’à nos jours, avec des œuvres qui illustrent une des tendances artistiques majeures de notre époque. En bus : Lignes 1-2-3-4-5-6, arrêt Hôtel de ville. Stationnement sur le parking des Halles.

Journées européennes du patrimoine 2025

Musées de Cholet