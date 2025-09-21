Atelier « le texte en Echo » autour de l’exposition Ailleurs Maison de la Photographie Vivian Maier Saint-Bonnet-en-Champsaur

Atelier « le texte en Echo » autour de l’exposition Ailleurs Dimanche 21 septembre, 14h00 Maison de la Photographie Vivian Maier Hautes-Alpes

Initiation à la technique utilisée par l’artiste Frédéric Pasquini pour son exposition.

Chaque photographie exposée est accompagnée d’une phrase.

Les participants doivent choisir d’écrire leur propre récit en lien avec les images présentées.

Chaque texte ainsi créé est ensuite affiché en dessous du texte existant créant une polyphonie collective autour des images.

Maison de la Photographie Vivian Maier Pisançon 05500 Saint-Bonnet en Champsaur Saint-Bonnet-en-Champsaur 05500 Bénévent-et-Charbillac Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur La Maison de la Photographie – Vivian Maier est un lieu consacré à la photographie et à la collection française de la photographe américaine Vivian Maier, originaire de la vallée du Champsaur. Salles d'exposition dans une ferme traditionnelle restaurée avec attention.

