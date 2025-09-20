Atelier : « Le Village néolithique » Muséum d’histoire naturelle et de préhistoire Nîmes

Atelier : « Le Village néolithique » 20 et 21 septembre Muséum d’histoire naturelle et de préhistoire Gard

Gratuit. Accès libre dans la limites des places disponibles. Pré-inscriptions possibles au 04 66 76 73 45. A partir de 6 ans.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T10:50:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T10:50:00

Atelier : le village néolithique

Plongez dans le quotidien de nos ancêtres et imaginez l’organisation d’un village néolithique le temps d’un atelier immersif et ludique.

Muséum d'histoire naturelle et de préhistoire 13 Boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes, France

