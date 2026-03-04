Atelier Leadership Maison de quartier La Bellangerais Rennes Samedi 21 mars, 10h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Vise à développer l’assertivité et encourager le leadership des femmes en fournissant aux participantes des outils pratiques pour s’affirmer avec confiance et se positionner en tant que leader.

L’atelier vise à développer l’assertivité et encourager le leadership des femmes en fournissant aux participantes des outils pratiques pour s’affirmer avec confiance et se positionner en tant que leader. ☀️​

Samedi 21 MARS de 10H à 13H

Maison de Quartier La Bellangerais

️ Gratuit – sur inscription 02 99 27 21 10

Animé par Hélène JET

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T13:00:00.000+01:00

1

02 99 27 21 10

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

