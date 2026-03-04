Atelier Leadership Maison de quartier La Bellangerais Rennes
gratuit
L’atelier vise à développer l’assertivité et encourager le leadership des femmes en fournissant aux participantes des outils pratiques pour s’affirmer avec confiance et se positionner en tant que leader. ☀️
Samedi 21 MARS de 10H à 13H
Maison de Quartier La Bellangerais
️ Gratuit – sur inscription 02 99 27 21 10
Animé par Hélène JET
02 99 27 21 10
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine