Atelier L’eau Planétarium de Ludiver Tonneville La Hague

Atelier L’eau Planétarium de Ludiver

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Début : 2025-10-30 16:15:00

fin : 2025-10-30 17:15:00

2025-10-30

Les enfants de 7 à 11 ans sont invités à plonger dans un atelier pas comme les autres… Une heure d’expériences et de découvertes autour de l’eau, avec une petite touche de surprise ! Car si le contenu exact reste encore secret, une chose est sûre les jeunes scientifiques en herbe seront amenés à observer, manipuler et expérimenter pour mieux comprendre les secrets de cet élément fascinant et indispensable à la vie.

Curiosité, observation et amusement seront au rendez-vous dans cette animation spécialement conçue pour éveiller l’esprit scientifique tout en s’amusant. De quoi repartir avec des étoiles plein les yeux… et peut-être même quelques révélations étonnantes sur l’eau que nous croyons si bien connaître !

Réservation indispensable car nombre de places limité. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

