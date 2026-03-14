Atelier : Lectura Fabulosa Jardin 21 Paris

✨Lectura Fabulosa✨

Enza Fragola est une drag queen qui trimballe une bibliothèque fabuleuse pleine d’histoires où le genre est sans dessus dessous, les familles sont multiples et diverses. Enza lit des contes qui sont autant d’invitations à la rêverie qu’à l’éveil au respect à la différence.

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Elle est souvent accompagnée d’une copine dans ses pérégrinations. Accompagnée d’une copine… à plumes : Babouche est une poule, une reine de basse court.

Pour l’occasion, on aura une petite sélection d’albums jeunesse sur cet animal que les enfants pourront re-découvrir.

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Après la session de lecture, Enza vous invitera à un atelier créatif où l’ont décorera des oeufs de pâques afin de réaliser un oeuf encore plus extraordinaire que ceux de Fabergé.

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15h30 Lecture

16h30 Atelier Décore ton Oeuf de Pâques.

Age conseillé : 4 à 9 ans.

Gratuit sur inscription : Lien de l’inscription gratuite

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Enza Fragola, drag queen racontant des contes pour tous les enfants, propose une session lecture suivie d’un atelier créatif.

Le dimanche 05 avril 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-05T18:30:00+02:00

fin : 2026-04-05T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-05T15:30:00+02:00_2026-04-05T17:30:00+02:00

Jardin 21 12/A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/reopening-jardin21-t7-02-04-05-04 https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/



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