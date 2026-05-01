Atelier Lecture à Haute Voix Médiathèque de Magescq Magescq

Magescq

Atelier Lecture à Haute Voix

Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20 20:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Par le biais de petits jeux et exercices d’expression théâtrale, initiez-vous à la lecture en public. Apportez si vous le souhaitez un ou deux textes que vous aimez, d’autres vous seront proposés par votre bibliothécaire qui vous accompagnera dans cette aventure autour des textes classiques.

Par le biais de petits jeux et exercices d’expression théâtrale, initiez-vous à la lecture en public. Apportez si vous le souhaitez un ou deux textes que vous aimez, d’autres vous seront proposés par votre bibliothécaire qui vous accompagnera dans cette aventure autour des textes classiques. .

Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@mairie-magescq.fr

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English : Atelier Lecture à Haute Voix

Through games and theatrical exercises, learn how to read in public. If you wish, bring one or two texts you like, and your librarian will suggest others to accompany you on this adventure around classic texts.

L’événement Atelier Lecture à Haute Voix Magescq a été mis à jour le 2026-05-15 par OTI LAS