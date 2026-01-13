Atelier lecture à haute voix par Ô La Voix – Villes imaginaires Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix Jeudi 22 janvier, 18h00 Entrée libre | Adhésion de soutien 5€

Dans le cadre des Nuits de la Lecture, le BAR et les lectrices, lecteurs d’Ô La Voix vous invitent le 22 janvier de 18:00 à 20:00 à ouvrir vos oreilles aux univers envoûtant des « villes imaginaires ».

Cet atelier public, autour de cités rêvées, utopiques ou mystérieuses, vous propose une expérience unique de découvertes de textes inspirants, poétiques ou fantastiques, … d’autrices et auteurs d’horizons pluriels et si les mots vous portent vous pouvez aussi y participer !

Un moment à vivre en solo, en famille ou entre amis, pour petits et grands rêveurs.

Début : 2026-01-22T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-22T20:00:00.000+01:00

info.le.bar@free.fr

Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord



