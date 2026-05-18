Atelier Lecture à voix haute avec Jeunes Textes en Liberté Bibliothèque Louise Michel Paris
Atelier Lecture à voix haute avec Jeunes Textes en Liberté Bibliothèque Louise Michel Paris samedi 30 mai 2026.
Chaque mois une lecture collective est proposée en partenariat avec des bibliothèques d’Île-de-France.
Pendant une heure, nous vous invitons à découvrir des extraits d’un texte lauréat. Venez lire ou simplement écouter la pièce tout en passant un moment convivial.
TEXTE AU CHOIX !
Durée 1h · GRATUIT
Jeunes textes en Liberté souhaite favoriser l’émergence des auteur.ices dramatiques et prône une meilleure diversité de narrations sur scène. Créé en 2015 par l’autrice Penda Diouf et le metteur en scène Anthony Thibault, JTL a pour ambition de faire entendre des textes d’aujourd’hui.
Plus d’infos par ici : Accueil | Jeunestextesenliberte
Envie de participer à un atelier de lecture à voix haute ou bien de juste venir écouter ? Inscrivez vous auprès de vos bibliothécaires !
Le samedi 30 mai 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00
Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies 75020 Paris
+33158393210 bibliotheque.louise-michel@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequelouisemichel/ https://www.facebook.com/bibliothequelouisemichel/
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