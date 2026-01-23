Atelier lecture à voix haute Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

La compagnie Clarance propose un atelier lecture à voix haute pour amateurs. Dans une ambiance ludique et bienveillante, Sophie et Jean proposent un travail théâtral : se jeter à l’eau, prendre la parole en public, défendre un texte, se dépasser.

Un choix de textes de Georges Sand vous sera proposé.

Avec deux comédiens Sophie GUBRI et Jean GRIMAUD.

En marge de la lecture-spectacle sur George Sand, la compagnie Clarance propose un atelier lecture à voix haute.

Le samedi 14 mars 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires, par téléphone ou courriel

Public adultes.

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo



